Here are some places that have been offering takeout.

Places to order takeout in Hockessin.

Chef’s Haven

302-234-2040

1304 Old Lancaster Pike

Daily Veg

Online only

5335B Limestone Rd.

dailyveg.com/vegan-menu

Friendly’s

302-239-3100

80 Lantana Drive

www.friendlysrestaurants.com/menu

George & Sons’ Seafood Market and Oyster House

302-239-7204

1216 Old Lancaster Pike

bit.ly/2UlkqH4

House of William and Merry

302-234-2255

1336 Old Lancaster Pike

www.williamandmerry.com/Curbside_Menu.html

La Tonalteca

302-234-2400

700 Lantana Drive

authenticmex.com/restaurant/la-tonalteca/la-tonalteca-hockessin/lantana-dr-menu

Lettie’s Kitchen

302-239-7816

1308 Old Lancaster Pike

lettieskitchen.com/letties-kitchen

Quinn’s Cafe

302-239-7440

7288 Lancaster Pike #2

www.doordash.com/store/quinn-s-cafe-hockessin-846751/en-US

The Back Burner

302-239-2732

425 Hockessin Corner

http://www.backburner.com

The Crownery Chinese Restaurant

302-239-3825

228 Lantana Drive

thecrownery.com/wp/take-out-menu

The Perfect Cup Café

302-239-9118

7460 Lancaster Pike

theperfectcupcafe.com

The Well

302-352-1717

6949 Lancaster Pike

-- Delaware News Journal